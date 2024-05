Unicoo Laboratório inaugura unidade na Avenida Campos Salles

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No dia 29 de abril, o Unicoo Laboratório inaugurou oficialmente sua nova unidade, localizada na Avenida Campos Salles, em Americana.

Amplo e moderno, o espaço marca um novo momento na trajetória do Unicoo: a conquista da certificação da ONA (Organização Nacional de Acreditação), entidade não governamental e sem fins lucrativos que atesta a qualidade de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente.

“A certificação da ONA, por meio do Instituto Qualisa de Gestão, já em nível pleno, o segundo maior da classificação, é resultado de um trabalho coletivo iniciado desde o ano passado com o propósito de adequar nossas atividades às melhores práticas de saúde, pensando sempre na melhor experiência para os nossos beneficiários”, explicou o médico João Hansen, presidente do Conselho Administrativo da Unimed Participações S/A, detentora do Unicoo Laboratório.

O gestor de relacionamento do IQG (Instituto Qualisa de Gestão), Michel Matos, que esteve presente na cerimônia, destacou que a certificação da ONA é reconhecida internacionalmente e pontuou que poucas instituições a possuem no Brasil.

“Quando falamos de maturidade, o nível pleno significa que estão a um passo de elevar ainda mais o nível de vocês. Sabemos o quanto é importante trabalhar a qualidade nos hospitais e serviços de saúde, laboratórios e clínicas. Hoje vocês fazem parte de um grupo seleto de instituições acreditadas: em torno de 5 a 6% das instituições no Brasil possuem algum tipo de certificação”, disse.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente do Conselho de Administração, Eduardo Miranda, e de integrantes da Diretoria Executiva da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, a quem o Unicoo é credenciado. Participaram também colaboradores e beneficiários presentes na unidade.

Sobre o laboratório

A nova unidade do Unicoo Laboratório foi projetada para proporcionar ainda mais comodidade aos clientes e conta com estacionamento coberto, coleta drive thru, espaço kids, além de ampla recepção e salas de coleta localizadas em um único andar, garantindo melhor acessibilidade e eficiência no atendimento. O serviço também oferece atendimento domiciliar e particular.

Confira os endereços das cinco unidades do Unicoo Laboratório:

AMERICANA

Av. Campos Sales, 555 – Jardim Girassol

Av. Paulista, 469 – Vila Nossa Sra. de Fátima

NOVA ODESSA

Av. João Pessoa, 360 – Centro

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Av. Monte Castelo, 231 – Centro

Av. São Paulo, 1.505 – Cidade Nova II