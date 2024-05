Café arábica começa a semana mais barato

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A saca de 60 quilos do café arábica ficou mais barata. No último fechamento, o preço caiu 1,73% e, agora, o produto inicia a semana custando R$ 1.141,86, na cidade de São Paulo.

O valor do café robusta sofreu queda ainda maior. Após tombo de 5,46% no preço, a saca de 60 quilos, à vista, está custando R$ 970,33, para retirada nas imediações das regiões produtoras de Colatina e São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.

Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço caiu 0,54%, e o produto está cotado a R$ 143,20. No litoral paulista, o preço médio da saca de 50 quilos permaneceu igual, a R$ 139,29.

Já a saca de 60 kg do milho começou a semana em alta de 0,94% e, agora, é negociada a R$ 58,10, para a região de referência de Campinas (SP).

Os valores são do Cepea.

Reportagem, Felipe Moura. Narração, Sophia Stein.