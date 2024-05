Boi gordo registra alta de 0,76% no preço e produto é negociado a R$ 231,10

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cotação do boi gordo começou esta sexta-feira (3) em alta de 0,76% e o produto é negociado a R$ 231,10 no estado de São Paulo.

Já em relação ao quilo do frango congelado, houve estabilidade de preços e o produto segue comercializado a R$ 7,13. O quilo do frango resfriado, por sua vez, teve queda de 0,14% no preço e a mercadoria é vendida a R$7,25.

Para os dois produtos, as regiões de referência são da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.

O preço da carcaça suína especial também apresentou redução e a mercadoria é comercializada a R$ 9,38 em atacados da Grande São Paulo. Para o quilo do suíno vivo, houve tendência de alta em estados como Minas Gerais e Paraná. Já no Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina os preços foram mantidos.

As informações são do Cepea.