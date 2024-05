PREVISÃO DO TEMPO: sábado (4) com chuva no Nordeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para este sábado (4), tempo com muitas nuvens e chuva no Nordeste.

Confira agora a previsão do tempo no seu estado.

Alagoas

A previsão é de tempo encoberto e chuva em todo o estado durante o dia e à noite.

Bahia

Quinta-feira com chuva isolada no nordeste, centro-norte e sul baiano, metropolitana de Salvador e microrregiões de Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Itaberaba, Feira de Santana, Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista.

Ceará

O dia começa com pancadas de chuva no Litoral de Camocim e Acaraú, Ibiapaba, Coreaú, Meruoca e Sobral. Chuva isolada nas demais regiões do noroeste e norte cearense, metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Possibilidade de chuva nas demais regiões. Durante a tarde, pancadas de chuva se estendem por todo o noroeste, norte e sertões cearenses, Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. À noite, as chuvas continuam nessas regiões.

Maranhão

Sábado (4) com tempo encoberto no Maranhão. Pancadas de chuva são esperadas no norte e oeste maranhense e microrregiões de Baixo Parnaíba Maranhense, Chapadinha, Codó, Coelho Neto, Caxias, Médio Mearim e Presidente Dutra. Possibilidade de chuva nas demais regiões. Durante a tarde, pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas são esperadas em grande parte do estado, com exceção do sul. À noite, as fortes chuvas continuam no norte maranhense e microrregiões de Gurupi, Pindaré, Baixo Parnaíba Maranhense, Chapadinha e Codó.

Paraíba

O dia começa com chuva isolada em todo o estado. Durante a tarde, a previsão da manhã continua. À noite, as chuvas são apenas uma possibilidade no sertão paraibano.

Pernambuco

Sábado com tempo encoberto em todo o estado de Pernambuco. Chuvas são esperadas em grande parte do estado, com exceção das microrregiões de Araripina e Araripina.

Piauí

O dia começa com pancadas de chuva no norte piauiense e possibilidade de chuva nas demais localidades. Durante a tarde, as fortes chuvas continuam no norte e também atingem o centro-norte do estado. À noite, pancadas de chuva continuam no norte do estado e são uma possibilidade no centro-norte.

Rio Grande do Norte

Sábado (4) com chuva isolada em todo o Rio Grande do Norte. Durante a tarde, as chuvas se intensificam e à noite, voltam a ser brandas.

Sergipe

Tempo nublado com chuva em Sergipe durante todo o dia e à noite.

Avisos meteorológicos

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continuará causando chuvas na faixa norte da região, com acumulados superiores a 40 mm esperados na costa leste, especialmente em Sergipe, Alagoas e Bahia. No litoral da Bahia, as instabilidades persistem devido ao transporte de umidade do oceano. Em contraste, o interior desses estados terá tempo quente e seco.

Temperatura mínima e máxima na região

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, no município de Souto Soares, na Bahia — e a máxima prevista é de 37ºC, na cidade de Jucurutu, no Rio Grande do Norte. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.