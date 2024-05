------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O boi gordo começa a semana cotado a R$ 233,80, no estado de São Paulo, após alta de 1,17% no valor do produto.

O valor do quilo do frango congelado caiu 0,18% na última sexta-feira (3) e, por isso, o produto é negociado a R$ 7,11. Já o preço do quilo do frango resfriado ficou estável, a R$ 7,25. Para ambos, as regiões de referência são a Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado.

O preço da carcaça suína também não sofreu alteração no último fechamento e o produto continua cotado a R$ 9,38, no atacado da Grande São Paulo. Já para o quilo do suíno vivo, houve alta de 1,85%, em Minas Gerais, com isso, o valor do produto, à vista, chega a R$ 6,60. No Paraná, o valor é R$ 5,93, e em Santa Catarina, R$ 5,72.

Os valores são do Cepea.