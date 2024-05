Tivoli Shopping recebe cover oficial de Elvis Presley nesta quarta-feira, dia 08

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping será palco nesta quarta-feira, dia 08 de maio, de um show cover especial de Elvis Presley, com o cantor Dalizio Moura. A apresentação acontece a partir das 19h30, na Praça de Alimentação, e faz parte das comemorações do centro de compras para o Dia das Mães.

Com mais de duas décadas de carreira, Dalizio Moura já cativou públicos no Brasil e Europa, com sua grande interpretação dos clássicos do “Rei do Rock”. Reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE como cover oficial do artista, o cantor não possui apenas uma voz excepcional, mas também um estilo de showman que envolve toda a plateia.

Os clientes podem esperar uma noite com muita energia e nostalgia, com hits como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love” e “Jailhouse Rock”, entre outros sucessos que marcaram a carreira de Elvis Presley.