Preço da soja sobe no Paraná e produto chega a ser comercializado a R$ 129,95 em algumas áreas do estado

A saca de 60 quilos de soja custa R$ 125,14, nesta sexta-feira (3), em diferentes regiões do interior do Paraná. O resultado foi obtido após uma alta de 0,51% no preço do produto.

Já no litoral paranaense, a mercadoria é comercializada a R$ 129,95, após uma tendência de alta nos preços, que chegou 0,70% em Paranaguá.

Para o trigo, no Paraná, houve alta de 0,44% no último fechamento, e o produto é vendido a R$ 1.296,48, por tonelada.

No Rio Grande do Sul, o salto foi de 0,38% e o preço chegou a 1.233,22, por tonelada.

Os valores são do Cepea.

Reportagem, Sophia Stein