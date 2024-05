------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A saca de 60 quilos da soja inicia a semana custando R$ 126,08, em diferentes regiões do interior do Paraná, após alta de 0,75% na última sexta-feira (3).

Em Paranaguá, no litoral do estado, houve variação positiva de 0,94% no preço da oleaginosa. Nesta região, a saca agora está cotada a R$ 131,17.

Também no Paraná, o preço do trigo registrou leve alta de 0,04%, no último fechamento. A tonelada do cereal está cotada a R$ 1.297,00. Já no Rio Grande do Sul, o preço caiu 0,19%. A tonelada do trigo no estado agora custa R$ 1.230,90.

Os valores são do Cepea.