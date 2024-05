PREVISÃO DO TEMPO: sábado (4) com chuva no Norte

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para este sábado (4) a previsão é de tempo encoberto e com chuva no Norte.

Acre

O sábado (4) começa com tempo encoberto em todo o estado. Pancadas de chuva são esperadas no Vale do Juruá e possibilidade de chuva no Vale do Acre. Durante a tarde e à noite, as chuvas são fortes em todo o estado e acompanhadas por trovoadas isoladas.

Amazonas

O dia começa com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e sudoeste amazonense e municípios de Urucará, Presidente Figueiredo, Nhamundá, Parintins e São Sebastião do Uatumã. Nas demais localidades, apenas possibilidade de chuva. Durante a tarde e à noite, as chuvas são fortes e acompanhadas por trovoadas isoladas em todo o estado.

Amapá

A previsão para este sábado (4) é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em todo o Amapá, atingindo cidades como Oiapoque e Laranjal do Jari.

Pará

O dia começa com pancadas de chuva no Baixo Amazonas, Marajó, metropolitana de Belém e nordeste paraense. Nas demais localidades, há possibilidade de chuva. Durante a tarde e à noite, as chuvas são fortes em grande parte do estado, com exceção das microrregiões de São Félix do Xingu, Parauapebas, Marabá, Redenção e Conceição do Araguaia.

Rondônia

O dia começa com tempo encoberto e possibilidade de chuva isolada em todo o estado. Durante a tarde, pancadas de chuva na Madeira-Guaporé e microrregiões de Ariquemes, Ji-Paraná e Alvorada d’Oeste. À noite, as chuvas são apenas uma possibilidade.

Roraima

A previsão para este sábado (4) é de tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado.

Tocantins

O dia começa com tempo encoberto em todo o estado e possibilidade de chuva no Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Porto Nacional. Durante a tarde e à noite, não há previsão de chuva no estado.

Avisos meteorológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo potencial de chuvas fortes e ventos intensos em todo o estado do Amapá, Roraima, Acre, nordeste paraense, Marajó, Baixo Amazonas, Metropolitana de Belém, sudoeste, norte, sul e centro amazonense, atingindo cidades como Boa Vista (RR), Belém (PA), Macapá (AP), Eirunepé (AM) e Rio Branco (AC).

De acordo com o Inmet, são esperadas pancadas de chuva em áreas do norte do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, com acumulados superiores a 70 mm. Estas chuvas podem ser acompanhadas por raios, rajadas de vento e trovoadas. Em outras regiões, ainda há a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, porém com acumulados menores.

Temperatura mínima e máxima na região

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, no município de Uiramutã, em Roraima, e a máxima prevista é de 38°C, em Novo Progresso, no Pará. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.