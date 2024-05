Chico anuncia ampliação da equipe pediátrica noturna no Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou a ampliação da equipe de atendimento pediátrico noturno no Pronto-Socorro Infantil (PSI) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. A ala passou a contar com um profissional a mais a partir desta semana durante a noite. Agora, são três pediatras de plantão para o atendimento de crianças e adolescentes no PSI.

“Ampliar a capacidade de atendimento na nossa rede é uma medida que estamos correndo atrás de forma permanente e que ganha um olhar especial quando se trata de crianças. Recentemente ampliamos o horário de pediatria no Pronto Atendimento do Zanaga e agora conseguimos esse reforço importante no Hospital Municipal”, destaca o prefeito Chico.

“O objetivo dessa medida é garantir o fluxo de atendimento das doenças respiratórias sazonais infecciosas, como bronquiolite, gripe e outras que se manifestam principalmente durante o outono e o inverno”, explica Marcella Pozetti, diretora médica da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC) em Americana – a organização social administra o HM por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

A Prefeitura já havia ampliado o horário pediátrico no Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga em abril, passando a estar disponível das 7h à 1h. Antes, havia expediente de pediatra na unidade até as 19h.

“A ampliação no quadro de médicos na ponta é sempre bem-vinda, porque ajuda a aliviar a pressão da demanda existente, principalmente nessa época do ano, em que há prevalência maior de doenças sazonais. Isso certamente vai proporcionar mais celeridade no fluxo de atendimento e beneficiar os usuários”, reforça o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.