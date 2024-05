Café robusta tem queda no preço e começa a sexta-feira (3) vendido a R$ 1.161

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (3), a saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 1.161,95, na cidade de São Paulo, após queda de 6,88%. Para o café robusta, houve redução de 9,55% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.026,35. Os valores se referem à saca de 60 quilos, preço líquido, à vista, para retirada nas imediações da região produtora de Colatina e São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.

Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 0,31% e o produto é vendido a R$ 143,98. No litoral paulista, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos aumentou 0,63%, com a mercadoria negociada a R$ 138,29.

Já a saca de 60 kg do milho apresentou redução de 0,64% no preço e é negociada a R$ 57,56 para a região de referência de Campinas (SP).

Os valores são do Cepea.