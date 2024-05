PAT de Americana oferece 192 vagas de emprego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 192 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente no site da Prefeitura.

Confira as vagas disponíveis:

Açougueiro – Sem Experiência 2

Agente de Limpeza – Com Experiência 1

Ajudante de Produção – Sem Experiência 2

Ajudante de Serviços Gerais – Sem Experiência 5

Ajudante Geral – Sem Experiência 3

Ajustador Mecânico – Com Experiência 1

Analista de PCP – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Departamento Pessoal – Com Experiência 2

Assistente de Tecnologia da Informação – Com Experiência 1

Atendente – Recepcionista Hospitalar – Sem Experiência 1

Atendente de Televendas Consignados – Com Experiência 3

Atendimento ao Cliente – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 2

Auxiliar de Barman – Sem Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Eletricista – Com Experiência 1

Auxiliar de Garçom – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 6

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 1

Auxiliar de Marcenaria – Com Experiência 2

Auxiliar de Pré-Impressão – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 4

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 7

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 4

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Costureira – Com Experiência 8

Costureira D – Sem Experiência 1

Dedetizador – Sem Experiência 1

Desenhista Projetista – Com Experiência 1

Eletricista – Sem Experiência 1

Eletricista Junior – Com Experiência 1

Embalador – Sem Experiência 2

Empregada Doméstica – Com Experiência 2

Encanador Industrial – Com Experiência 4

Engomador – Ramo Têxtil – Com Experiência 2

Estágio em Administração – Marketing – RI – Sem Experiência 1

Estágio em Ciências Contábeis – Sem Experiência 1

Instrutor de Língua Inglesa – Sem Experiência 1

Líder de Corte de Tecidos – Com Experiência 1

Líder de Limpeza – Com Experiência 1

Líder de Produção – Com Experiência 1

Mecânico Automotivo – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 2

Monitor de Alarme – Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 1

Motorista Entregador Categoria C – Com Experiência 1

Motorista Operador de Munck – Com Experiência 1

Oficial de Manutenção Predial – Com Experiência 2

Oficial de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Operador de Balancim – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 40

Operador de Empilhadeira – Sem Experiência 1

Operador de Produção – Sem Experiência 15

Operador de Rama -Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 2

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador Polivalente da Indústria Têxtil – Sem Experiência 1

Passadeira – Com Experiência 1

Pedreiro de Manutenção Predial – Com Experiência 1

Projetista Elétrico – Com Experiência 1

Serralheiro Industrial – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 2

Tecelão – Com Experiência 2

Técnico de Automação – Com Experiência 1

Técnico de Enfermagem – Sem Experiência 10

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Vendedor – Com Experiência 1

Vendedor de Cartões – Sem Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 5

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vendedor Técnico de Esquadrias – Sem Experiência 1

Veterinário – Sem Experiência 2

VAGAS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Estágio em Eletrotécnico – Sem Experiência 1

Manutenção em Equipamento Hospitalar – Com Experiência 1