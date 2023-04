WhatsApp anuncia mudanças para evitar golpes pelo aplicativo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (13), a Meta anunciou uma nova medida para aumentar a segurança dos usuários do WhatsApp: agora, para acessar a conta em um novo aparelho, será necessário aprovar o procedimento no celular antigo. A intenção é alertar sobre tentativas não autorizadas de transferência do perfil para outro dispositivo.

De acordo com a Meta, se o usuário precisar transferir sua conta do WhatsApp para um novo dispositivo, queremos verificar se é realmente você. A partir de agora, o aplicativo poderá solicitar que você confirme que deseja prosseguir com essa mudança no seu dispositivo antigo, como uma verificação de segurança extra. Este recurso pode alertar você sobre uma tentativa não autorizada de transferir sua conta para outro dispositivo.



Atualmente, o malware em dispositivos móveis é uma das maiores ameaças à privacidade e segurança das pessoas. Esses programas maliciosos podem explorar o telefone sem a permissão do usuário e usar o WhatsApp para enviar mensagens indesejadas. Para evitar esse tipo de problema, o WhatsApp adicionou verificações para autenticar a conta do usuário automaticamente e protegê-lo caso o dispositivo seja comprometido. Essa medida permite que o usuário continue usando o aplicativo sem interrupções.

Leia aqui o anúncio completo feito pela Meta.

