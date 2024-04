Rafael Moral Marques assume superintendência do Parque Dom Pedro em Campinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Rafael Moral Marques, com mais de 11 anos de experiência em shopping centers, assume a superintendência do Parque Dom Pedro, empreendimento localizado em Campinas e administrado pela ALLOS, plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Com passagem por diversos empreendimentos da ALLOS, Marques, de 39 anos, traz consigo uma vasta experiência no setor. Graduado em gestão financeira empresarial pelo Insper e pós-graduado na mesma área, ingressou na ALLOS em 2012 como gerente comercial e financeiro do Shopping Tamboré, em Barueri (SP). Desde então, sua trajetória profissional incluiu cargos de destaque em shoppings como Metrô Santa Cruz, São Bernardo Plaza e, nos últimos cinco anos, no Shopping Tamboré.

Ao falar sobre seus objetivos à frente do Parque Dom Pedro, Marques destaca a importância de fortalecer a relação com o público. “Assumir o Parque Dom Pedro é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, um desafio enorme. Estamos falando de um dos principais shoppings da ALLOS, localizado em uma região pujante e antenada nas principais tendências do varejo”, afirma.

Com mais de 1 milhão de visitantes mensais, o Parque Dom Pedro desempenha um papel crucial na economia da região. Campinas, com um PIB de R$ 72 bilhões, figura como uma das cidades mais importantes do país nesse aspecto, ocupando a 12ª posição no ranking nacional, de acordo com dados do IBGE.

O setor de shopping centers também vive um bom momento. Segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2023-2024 da Abrasce, o setor registrou um faturamento recorde em 2023, atingindo R$ 194,7 bilhões, um aumento de 1,5% em relação ao ano anterior. As regiões Centro-Oeste e Sudeste foram as que mais cresceram, com altas de 2,1% e 1,7%, respectivamente.

Marques destaca que o compromisso do Parque Dom Pedro vai além do consumo, visando proporcionar experiências memoráveis aos visitantes. “Queremos estar presente na vida dos nossos clientes, mesmo quando eles não estão em nossos estabelecimentos. O nosso compromisso é conectar pessoas, negócios e sociedade, encantando e servindo todos os dias”, afirma.