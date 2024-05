Livros de Machado de Assis podem ser lidos de graça; saiba como

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após um vídeo da escritora Courtney Henning Novak elogiando o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas viralizar no Tik Tok, a obra de Machado de Assis acabou se tornando a mais vendida na categoria Literatura Latino-Americana e Caribenha da Amazon nos Estados Unidos.

O interesse pelo autor brasileiro e por suas obras aumentou nas redes sociais e também fora delas. Para quem pretende aproveitar a “trend” (tendência) para conhecer, descobrir ou revisitar as histórias de Machado de Assis, a boa notícia é que é possível fazer isso de forma gratuita. Um site dedicado ao artista possui arquivos em PDF de todos os livros dele para serem baixados e lidos por qualquer pessoa.

O projeto, intitulado de Coleção Digital Machado de Assis e criado no centenário do artista, é resultado da parceria entre o Portal Domínio Público – a biblioteca digital do Ministério da Educação (MEC) e do Núcleo de Pesquisa em Informática, Literatura e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina.

O site é colaborativo, podendo receber contribuições de pesquisadores e especialistas e também do público, que pode mandar mensagens para serem publicadas no portal. Além disso, ainda existe uma sessão onde é possível ver vídeos produzidos pela TV Escola, com informações sobre a vida e a obra do autor.

Acesse o site clicando aqui.