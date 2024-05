Instituto Jr Dias leva crianças ao circo pela primeira vez

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite da última segunda-feira (20), o Instituto Jr. Dias proporcionou a 125 alunos uma experiência única ao levá-los para assistir ao espetáculo no Circo da Galinha Pintadinha, em Americana.

O evento marcou a primeira vez que muitos dos alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a magia de um espetáculo circense, deixando todos encantados com a experiência imersiva.

“É gratificante para nós termos, além de todo nosso trabalho no esporte e na área social, atividades culturais também. Aqui as crianças puderam, muitas pela primeira vez, ter esse contato que com certeza será inesquecível para os pequenos. Instituto Jr Dias é sobre esporte, saúde, cultura, sonhos e realizações! Estamos muito felizes com tudo isso acontecendo”, afirmou Rafael Beri, presidente da entidade.