Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: Parque Dom Pedro celebra com iluminação e atendimento especializado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No mês em que é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, 28 de junho, o Parque Dom Pedro reforça a importância do respeito à diversidade iluminando com as cores do arco-íris suas fachadas e a andorinha, símbolo do empreendimento. Desde 1978, a bandeira colorida representa esta comunidade.

“Todos os anos, demonstramos nosso apoio à conscientização da população para a construção de uma sociedade igualitária e livre de preconceitos. É isso que o Parque Dom Pedro acredita”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do shopping, administrado pela ALLOS – a maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Na sexta-feira, 28, o Centro de Referência LGBT, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Campinas, estará na Entrada Árvores do Parque Dom Pedro disponibilizando os serviços de acolhimento, escuta, orientação, acompanhamento e encaminhamentos, de acordo com as demandas trazidas por essa população e suas famílias, para o enfrentamento à violência, preconceito e à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

Empregos e oportunidades

No mesmo dia, o Parque Dom Pedro recebe o Feirão de Emprego e Oportunidades, realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda por meio do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas (CPAT), com mais de mil de vagas. Das empresas participantes, 13 estarão com suas equipes de recursos humanos no local para fazer a primeira fase do processo de seleção. O feirão será realizado das 9h às 16h, na Entrada Árvores.

Os lojistas do Parque Dom Pedro, McDonald’s, Giovanetti, Mobly e a rede de cinemas Kinoplex, também estarão no evento em busca de trabalhadores para vagas abertas no shopping. Como o número de senhas fornecidas é limitado, o CPAT recomenda que os candidatos cheguem cedo para garantir o atendimento.

O feirão é destinado a pessoas que buscam uma oportunidade ou recolocação no mercado de trabalho. Não existe nenhum pré-requisito para participar da ação, que disponibilizará vagas para diversas áreas e níveis escolares. O candidato deverá comparecer ao local com documento de identificação com foto, carteira de trabalho e currículo.

Serviço – Feirão de Emprego e Oportunidades e serviços do Centro de Referência LGBT

Data: 28 de junho

Horário: das 9h às 16h

Local: Entrada Árvores

Cadastro: presencial; estarão ocorrendo diversos processos seletivos simultaneamente

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP