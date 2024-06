Em dia de votação polêmica, Brochi tenta impedir trabalho da imprensa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em dia de votação polêmica na Câmara Municipal de Americana, o presidente da casa, Thiago Brochi(PL), decidiu cercear o trabalho dos jornalistas que realizam a cobertura das sessões impedindo o acesso dos profissionais ao plenário.

Nesta terça-feira(25), os vereadores votam uma moção de apoio ao congresso nacional pela aprovação do “PL do estupro”, de autoria do vereador Silvio Dourado(PL).

Nas últimas semanas o presidente tomou medidas para dificultar o acesso da população à casa de leis. Para assistir as votações de interesse da cidade, os munícipes terão que realizar um cadastro prévio.