Americana é a 15ª cidade mais sustentável do Brasil, segundo ranking

Americana destaca-se como uma das cidades mais sustentáveis do Brasil, ocupando a 15ª posição entre 319 municípios com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o Ranking de Cidades Sustentáveis 2024, realizado pela Bright Cities, com dados do Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é fruto da análise de 40 indicadores baseados na Norma ISO 37120, que avalia o desempenho dos serviços e a qualidade de vida em cinco pilares principais: prosperidade, gestão, bem-estar, segurança e infraestrutura e serviços básicos.

Na região, Americana superou outras localidades significativas, incluindo Campinas (27ª posição), Hortolândia (102ª), Santa Bárbara d’Oeste (118ª) e Sumaré (128ª).

Além disso, diversas cidades do estado de São Paulo também se destacaram no ranking, incluindo Barueri, São Caetano do Sul, São Paulo, Santos, Bragança Paulista, São José dos Campos, Botucatu, Araras, Jundiaí e São José do Rio Preto.