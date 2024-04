Prefeito Chico anuncia nova praça esportiva na região do Portal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta segunda-feira (15) a implantação de uma nova praça esportiva no bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana . Com investimento de R$ 974 mil, o espaço contará com academia ao ar livre, quatro quadras de beach tennis e duas quadras de basquete 3×3. A intervenção faz parte de uma série de obras nos espaços esportivos do município.