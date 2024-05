Pitty, Fresno, Gloria, Raimundos e Sepultura são confirmados no Santa Bárbara Rock Fest 2024

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta terça-feira (7), em coletiva à imprensa, as atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest 2024. Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper serão os headliners do Maior Festival de Rock independente do interior paulista, com entrada gratuita. Para esquentar as redes sociais do evento, o show da turnê de despedida do Sepultura foi anunciado durante o dia. O evento acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de agosto no Complexo Usina Santa Bárbara. Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).

“Pitty, Sepultura, Fresno, Raimundos, Gloria e Viper são as atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest, o maior festival de rock gratuito do Estado de São Paulo. Shows que engrandecem ainda mais este evento, que está no coração de todas as pessoas. Outra atração nesta edição 2024 é a roda gigante do rock, ícone nos grandes festivais de música, que possibilitará ao público uma vista panorâmica da nossa Usina. E visando ampliar ainda mais a grade de programação, as bandas de Santa Bárbara d’Oeste terão um palco cativo, o “Cidade do Rock”. Ali vamos celebrar juntos o cenário do rock barbarense, com o talento dos nossos artistas e histórias de décadas. Você é o nosso convidado!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“O Santa Bárbara Rock Fest vem se consolidando como um dos maiores festivais de rock do Brasil. Nós conseguimos unir neste Festival headliners que acabam atraindo um enorme público. Buscamos também valorizar as bandas da nossa cidade e região de diferentes estilos do rock”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Nesta edição, nós também trazemos inúmeras novidades para consolidar o Santa Bárbara Rock Fest como uma proposta multicultural que une artistas da música, artistas visuais, da economia criativa e da gastronomia”, complementou.

Roda gigante

Ícone nos grandes festivais de música, a 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest ganhará uma roda gigante 100% gratuita – ativação da Leuven, patrocinadora do evento. O equipamento possui 25 metros de altura e 16 cabines que possibilitarão uma vista panorâmica do Complexo Usina Santa Bárbara.

Sobre as atrações principais:

– Dia 23 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Viper

Reconhecida por ser uma das pioneiras do gênero no Brasil e a primeira banda de heavy metal brasileira a conquistar o Japão, onde liderou as paradas de sucesso à frente de grandes nomes mundiais, como Nirvana e Van Halen, e também na Europa, Viper foi formada em 1985 em São Paulo. Seu álbum de estreia, “Soldiers of Sunrise”, é considerado de forma unânime um clássico do metal brasileiro. Atualmente, a banda tem formação de Felipe Machado (guitarrista-fundador), Pit Passarell (baixista-fundador), Leandro Caçoilo (vocalista), Guilherme Martin (baterista) e Kiko Shred (guitarrista e mais novo integrante).

Sepultura

Em sua turnê de despedida “Celebrating life through death”, Sepultura pisará nos palcos do Santa Bárbara Rock Fest pela segunda vez desde 2022. O grupo formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Greyson Nekrutman e Paulo Xisto retorna ao Brasil depois de uma passagem pela América Latina com oito shows nas principais arenas do país, sendo um deles em Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita. Com 40 anos de existência, Sepultura é considerada uma das bandas de metal mais importantes a emergir da América do Sul e já passou por mais de 76 países, fez shows em mais de 803 cidades fora do Brasil, esteve em quase todos os continentes do mundo e vendeu mais de 20 milhões de discos.

– Dia 24 de agosto de 2024 (sábado)

Raimundos

Em 1987, quatro brasilienses resolveram misturar dois estilos incomuns: o forró de duplo sentido de Zenilton com o punk rock visceral dos Ramones. Assim surgia o Raimundos. E o rock brasileiro nunca mais foi o mesmo. E mesmo com o passar do tempo, Digão, Marquim, Caio e Jean sabem muito bem animar o ambiente. A banda esteve em Santa Bárbara durante a edição 2015 da Virada Cultural Paulista.

Fresno

De um show no Centro Social Urbano na Virada Cultural Paulista de 2019 na cidade, Fresno volta agora para o palco do Complexo Usina Santa Bárbara. Formada em 1999, em Porto Alegre (RS), a banda trilhou uma carreira que a coloca em um lugar único no panorama do rock brasileiro. “Único” pelo fato de que nem a banda nem seu público se prenderam a serem representados por hits de rádio de uma década atrás. No Santa Bárbara Rock Fest, Fresno discorrerá sobre emaranhado de emoções presente nos relacionamentos em seu novo disco “Eu Nunca Fui Embora”.

– Dia 25 de agosto de 2024 (domingo)

Gloria

É uma banda de rock/metal formada em São Paulo, no ano de 2002. Desde o começo, a banda faz parte da cena underground do país. Hoje com 20 anos de existência, o Gloria acumula experiências como: Rock In Rio, SWU e turnês nacionais. Com expressivos registros físicos e digitais lançados, a banda construiu seu espaço dentro da cena nacional.

Pitty

Com passagem em Santa Bárbara na Virada Cultural Paulista em 2011 e 2022, a cantora baiana trará, desta vez, a comemoração dos 20 anos do álbum “Admirável Chip Novo” e lançamentos especiais. Batizada de ACNXX, a turnê está rodando o Brasil desde março, com o disco sendo tocado na íntegra. Pitty, que também assina a direção do show, será acompanhada por sua banda Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria).

Serviço:

Santa Bárbara Rock Fest 2024

Dias 23, 24 e 25 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita