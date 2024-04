Rainha e princesas da 36ª Festa do Peão de Americana serão escolhidas neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No próximo sábado, 27 de abril, o Villa Americana Eventos será palco da seleção da nova corte da 36ª Festa do Peão de Americana. A partir das 19h, dezenas de candidatas competirão pelo título de rainha e princesas em uma disputa que envolverá quatro etapas.

Com as inscrições encerradas, as concorrentes passarão pela avaliação criteriosa dos jurados, que selecionarão 15 participantes para a semifinal. Posteriormente, apenas nove seguirão adiante na competição. As finalistas terão a oportunidade de desfilar com as roupas oficiais da rainha e princesas do evento, sendo então eleitas a rainha, primeira e segunda princesas.

Os critérios de avaliação incluem beleza, postura, simpatia e desenvoltura, refletindo a representatividade das escolhidas como figuras centrais do evento. A votação popular já está em andamento através do site www.rainhafestadopeao.com.br.

As atuais detentoras dos títulos, Carol Levino (rainha), Kevelyn Brenda (primeira princesa) e Beatrice Moraes (segunda princesa), se despedem para dar lugar à nova corte, que terá o importante papel de representar oficialmente a festa, despertando o interesse e a admiração de todos os presentes.