Bruna Griphao é processada por racismo no ‘BBB 23’

Uma expressão usada por Bruna Griphao para falar sobre Fred Nicácio no Big Brother Brasil 23 resultou em um processo por racismo. Em uma conversa com Sarah Aline, no final de fevereiro, quando o médico ainda estava no confinamento, a atriz o chamou de “urubu de luto”.

Nas redes sociais, nesta terça-feira, 21, a equipe da atriz se manifestou sobre o assunto, negando má intenção de sua parte. “Por diversas vezes durante todo o programa, Bruna foi atingida com acusações que, definitivamente, não fazem parte da vida pessoal e da conduta de toda sua vida”, diz nota divulgada.

Ainda segundo a equipe, ela “sempre se referiu ao seu jogo e muitas vezes foi atacada com suas falas tiradas de contexto e/ou sua imagem associada a atitudes que não foram dela”.

Em nota, o advogado de Bruna Griphao, Patrick Berriel, também se posicionou: “a defesa informa, ainda, que tomará as medidas judiciais cabíveis, nas áreas criminal e civil, por violência moral e danos morais”.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e aguarda mais detalhes sobre o processo contra a participante do BBB 23.

