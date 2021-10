Caio Ribeiro diz que está curado do câncer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O comentarista da Globo, Caio Ribeiro, revelou neste domingo (3), que não tem mais linfomas. A notícia foi compartilhada por ele em seu Instagram.

“Sexta-feira (1º) eu fiz o exame, o PET Scan, um tipo de ressonância para ver como estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado. Não existe nenhum mais risco do câncer continuar”, disse Caio.

O comentarista afirmou que continuará a fazer sessões preventivas de radioterapia.

Caio anunciou a descoberta do linfoma de Hodgkin em setembro.

O linfoma ou Doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

O linfoma de Hodgkin tem a característica de se espalhar de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos. A doença surge quando um linfócito (célula de defesa do corpo), mais frequentemente um do tipo B, se transforma em uma célula maligna, capaz de multiplicar-se descontroladamente e disseminar-se.