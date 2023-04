Câmara aprova projeto de lei que obriga escolas privadas a utilizarem Botão do Pânico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18) pela Câmara Municipal de Americana, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Silvio Dourado (PL) e do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), que determina a instalação do “Botão do Pânico” nas dependências das escolas privadas do município.

De acordo com o projeto, as escolas deverão utilizar o dispositivo fornecido pela prefeitura de Americana em emergências decorrentes de atos de violência iminentes ou em curso. O objetivo da lei é combater a onda de violência e ameaças nas escolas da cidade e ampliar o acesso à informação com instruções sobre o uso correto da plataforma, em favor da segurança da comunidade e do bem comum.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em primeira discussão, após ter sido incluído na pauta da Ordem do Dia em regime de urgência. O texto será votado em segunda discussão na sessão ordinária da próxima terça-feira (25).

Para o vereador Silvio Dourado, a solução para a questão da violência nas escolas passa por políticas de vínculos familiares, que trabalham diretamente na essência do problema. “É importante ressaltar que a proposta de solução está no olhar para a realidade da causa”, afirmou o autor do projeto.

A Prefeitura de Americana já anunciou um pacote de medidas para a rede municipal de ensino, através do Núcleo de Segurança Escolar (NSE), que inclui a presença de vigilantes nas escolas, 933 câmeras de monitoramento e nova ronda da Guarda Municipal (GAMA).

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)