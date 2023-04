------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma forte onda de frio está prestes a atingir o centro-sul do Brasil, trazendo temperaturas muito baixas para várias regiões do país. De acordo com a Climatempo, essa massa de ar frio polar será a mais intensa do ano até agora e deve causar as temperaturas mais baixas do ano em quase todas as capitais da Região Sul, em quase todas as capitais do Sudeste e do Centro-Oeste.

A cidade de Americana, em São Paulo, também será afetada pela onda de frio. A partir desta quinta-feira (20), a temperatura começará a cair, com mínimas de 13ºC e máximas de 23ºC. Na sexta-feira (21), a temperatura mínima será ainda mais baixa, chegando a 11ºC, enquanto a máxima deve ficar em 25ºC. No sábado (22), a mínima será de 13ºC e a máxima, de 26ºC. Já no domingo (23), a temperatura mínima subirá para 15ºC e a máxima chegará a 28ºC.



A Climatempo alerta que a onda de frio pode trazer riscos à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças. Por isso, é importante tomar medidas de precaução, como se agasalhar adequadamente e evitar a exposição prolongada ao frio. Além disso, a população deve ficar atenta a possíveis alterações no trânsito e no transporte público, já que as baixas temperaturas podem afetar o funcionamento desses serviços.

