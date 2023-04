Eduardo Bolsonaro tenta agredir deputado do PT após discussão sobre ‘facada fake’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) partiu para cima do deputado Marcon (PT-RS) durante sessão desta quarta-feira, 19, da comissão de Trabalho da Câmara. O parlamentar levantou de seu assento, proferiu diversos xingamentos e ameaçou “enfiar a mão na cara” do petista após Marcon dizer que o ataque a faca contra Jair Bolsonaro em 2018 foi “encenação”.

Ao usar seu tempo de fala como líder da minoria, Eduardo Bolsonaro criticou a política antiarmas do atual governo e afirmou que não pode ser “enganado” pela esquerda. “A esquerda pode enganar os outros. A nós, aqui, que já inclusive tomamos inclusive facada de ex-membro do PSOL, não engana em nada”.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo