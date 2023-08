Câmara realiza sessão solene para entrega de títulos de cidadão americanense

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana realizará uma sessão solene no dia 17 de agosto, quinta-feira. O evento tem como propósito a entrega de títulos de cidadão americanense. As honrarias foram concedidas de acordo com decretos legislativos apresentados por membros da 17ª legislatura da Câmara Municipal.

Os responsáveis pela autoria dos decretos legislativos são o vereador Odair Dias, além dos suplentes de vereador Lígia Rodrigues e Pedro Peol.

A solenidade está programada para acontecer no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, e terá início às 19h30. O evento é aberto ao público, permitindo que os cidadãos interessados acompanhem a cerimônia. Além disso, a transmissão ao vivo será realizada pela TV Câmara, sendo possível assistir através do canal 8 da Claro TV (RPTV), do site oficial da Câmara e de suas redes sociais no Facebook e Youtube.

Os indivíduos que receberão os títulos de cidadão americanense são os seguintes:

Bruno Marcello de Oliveira Lima, conhecido como Delegado Bruno Lima, recebeu a homenagem proposta por Odair Dias.

Dr. Daniel Martins Cardoso, indicado por Pedro Peol, também será agraciado com o título.

Dr. José Heliton Costa terá a honraria concedida por Lígia Rodrigues.

Quintanilha da Silva também receberá o título de cidadão americanense, tendo como autor da homenagem Pedro Peol.