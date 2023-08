Prefeitura instala letreiro na entrada da Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana instalou o letreiro turístico na entrada da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte. A previsão é de que a instalação esteja concluída até o dia 24 de agosto, quando também será entregue a remodelação viária que está sendo implantada no local. As inaugurações fazem parte da programação especial do mês de aniversário de Americana, que completa 148 anos no próximo dia 27.

Os letreiros foram idealizados pela equipe da Secretaria de Planejamento, confeccionados em chapa metálica galvanizada e pintados com tinta automotiva em três tons de azul.

Além da criação de uma identificação visual alinhada com as cores características da cidade, o letreiro pode se tornar um marco que desperta nas pessoas o desejo de visitá-lo e fazer registros fotográficos. Serve, ainda, para reforçar o senso de pertencimento dos moradores, elevando a autoestima e o orgulho da população, além de funcionar como ponto de referência e localização.