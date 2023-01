Campinas obriga a volta de cardápios físicos em restaurantes e similares

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Campinas tornou obrigatório que restaurantes, casas noturnas, bares e lanchonetes mantenham cardápios físicos impressos nos estabelecimento. O decreto foi publicado na quarta-feira(18), no Diário Oficial do Município.

De acordo com o primeiro artigo do decreto do prefeito Dário Saadi, os estabelecimentos poderão adotar, adicionalmente ao formato impresso, cardápio na modalidade digital ou com QR Code, mas os demais formatos não substituem o cardápio impresso.

O decreto estabelece o prazo de dois meses para que os estabelecimentos se adequem a nova regra. Quem descumprir poderá ser penalizado pelas sanções do Departamento de Proteção ao Consumidor – Procon Campinas.