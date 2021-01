Carlinhhos Maia diz que foi convidado para tomar vacina e governo desmente

O influenciador, Carlinhos Maia, usou sua cona no Twitter na tarde desta segunda-feira(18), para dizer que foi convidado para tomar a vacina contra o covid-19. A informação repercutiu de forma negativa e foi desmentida pelo Governo do Alagoas.

“Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue”, disse o influenciador em uma postagem.

Logo em seguida, a conta oficial do Alagoas fez uma publicação em que afirma que ninguém além do grupo de risco foi convidado para tomar o imunizante. ” Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo”, disse a Secretaria de Estado da Comunicação, que afirmou ainda que o Alagoas vai receber 71 mil doses da CoronaVac.

