Carlos Bolsonaro lança livro sobre ‘introdução’ do pai nas redes sociais

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou o lançamento de um livro de sua autoria sobre a “introdução” do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nas redes sociais. A obra se chama ” Redes sociais e Jair Bolsonaro – Começo de tudo” e custa R$ 54,90, estando disponível apenas no formato digital.

Segundo o vereador, a obra conta como foi a experiência dos dois utilizando as plataformas digitais e qual seria a importância dela para a política. Nas eleições presidenciais de 2018, em que Bolsonaro foi eleito presidente ao vencer no segundo turno o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Carlos participou de uma campanha que explorou as mídias sociais para alavancar o nome do pai, que conseguiu chegar ao Palácio do Planalto mesmo com oito segundos de tempo de rádio e televisão.

“Mergulhe fundo na história pessoal, revelando os detalhes que conectam Jair Bolsonaro às redes sociais em sua trajetória inicial. Uma jornada envolvente que desvenda os aspectos menos conhecidos e que moldaram o caminho único que ele percorreu”, diz a descrição do livro digital lançado pelo vereador.

Lançamento teve críticas e pedido de autógrafos

Ao anunciar o lançamento do livro nas redes sociais, internautas criticaram o vereador por ter lançado a obra no momento em que o ex-presidente é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de venda ilegal de joias destinadas a Presidência da República. Por outro lado, apoiadores do ex-presidente tietaram o vereador, fazendo críticas positivas sobre a obra e pedindo autógrafos para o filho de Bolsonaro.

“Comprei 2 exemplares, um para mim e outro para dar de presente a uma amiga. Espero ter a chance de você autografar para mim, pois imprimi e encadernei. Parabéns e sucesso”, disse uma seguidora.