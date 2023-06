Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa, diz Moraes sobre Zanin

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), parabenizou Cristiano Zanin após o Senado aprovar suas indicação à Corte por 58 a 18 votos.

“Parabéns ao ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte”, disse em nota.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo