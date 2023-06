Sua chance de economizar: 4 dias de itens com até 50% off nas Lojas Kacyumara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante os dias 22 a 25 de junho, você poderá encontrar uma variedade de itens especialmente selecionados em promoção com até 50% de desconto nas 8 unidades da rede de Lojas Kacyumara, incluindo o famoso cobertor melange dupla face, travesseiros de toque aveludado e práticos utensílios de cozinha. Essa será a oportunidade perfeita para garantir produtos de alta qualidade por preços incríveis.

Mas lembre-se de que as quantidades são limitadas, portanto, os consumidores que buscam as melhores oportunidades devem visitar a loja no início da promoção, já que o estoque desses produtos é limitado.

A unidade matriz de Americana fica aberta até as 20h. Todas as unidades possuem estacionamento próprio e oferecem a opção de parcelamento das compras em até 10 vezes sem juros nos cartões.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras e renovar seu lar:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro.

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro.

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro.

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro.

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas.

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro.

