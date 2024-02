Quinzena do Banho da Kacyumara é prorrogada devido à alta procura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Quinzena do Banho da Kacyumara, inicialmente programada para encerrar no dia 15 de fevereiro, foi estendida até o dia 29 do mesmo mês. A decisão veio em resposta ao expressivo número de clientes que buscaram aproveitar as promoções oferecidas pela marca. Com descontos de até 30% em uma ampla gama de itens, incluindo toalhas de rosto, banho e praia, piso de pé e roupões, a empresa visa proporcionar aos consumidores a oportunidade ideal para renovar seu enxoval com qualidade e economia.

A promoção abrange tanto as lojas físicas quanto a plataforma online da Kacyumara, oferecendo conveniência e conforto aos clientes em todo o país. A iniciativa tem como objetivo principal atender à crescente demanda por produtos de qualidade para o lar, especialmente durante o período de verão. Com a prorrogação da Quinzena do Banho, os consumidores têm mais tempo para aproveitar as vantagens oferecidas e garantir produtos de excelência para o seu dia a dia.

Confira o endereço da loja mais próxima para realizar suas compras:

Americana:

Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini (Aberta até as 20h).

Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro.

Carioba: Rua Carioba, 33, Centro.

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro.

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro.

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro.

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas.

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro.

Rio Claro: Rua 14, 168, Bairro Estádio

Aproveite e acompanhe as Lojas Kacyumara para não perder nenhuma promoção.

Instagram: @lojaskacyumara

Facebook: fb.com/lojaskacyumara