Menino de 4 anos cai do 4º andar de prédio em Santa Bárbara d’Oeste

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (15), um incidente chocante ocorreu no Condomínio Manacá, localizado no bairro Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste. Um menino de apenas 4 anos de idade caiu do 4º andar do prédio, deixando-o em estado grave.

De acordo com relatos fornecidos à polícia pelo pai da criança, o garoto não foi para a escola devido a uma febre. Enquanto a mãe estava no trabalho, o pai, que estava cuidando do menino, saiu para ir ao supermercado, deixando a criança sozinha em casa no momento em que o trágico incidente aconteceu.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara emitiu uma declaração, informando que o paciente foi levado às pressas para o Pronto-Socorro Dr. Edison Mano às 12h52, onde recebeu atendimento emergencial e foi estabilizado. Às 14h37, foi transferido para o Hospital Estadual de Sumaré.

O menino, que suspeita-se ter sofrido traumatismo craniano, permaneceu internado no Hospital Estadual Dr. Leandro Franceschini, em Sumaré, após ser transferido do Pronto-Socorro.

O caso está sendo tratado pelas autoridades como abandono de incapaz, e as investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.