Roteiro de festas juninas nas escolas traz cinco opções para o fim de semana em Americana

Os fãs de arraial do bom estão cheios de opções para aproveitar as tradicionais festas juninas no fim de semana em Americana. A programação dos eventos culturais nas escolas municipais têm entrada franca.

Na sexta-feira (23), é possível escolher entre a Festa do Boi – Arraiá no CIEP Prof. Octávio César Borghi (Rua das Hortências, 1550, Cidade Jardim) e o Arraiá do Darcy, realizado na EMEF Darcy Ribeiro (Rua da Igualdade, 65, Jardim da Paz). As festas começam às 18h, com barracas de comidas típicas, dança, música e brincadeiras.

No sábado, 24, a agenda começa mais cedo. Às 12h, tem o Arraiá da Manacá na Casa da Criança de mesmo nome (Rua São Vito, 1285, São Luís), e a Festa Junina do CIEP Prof. Milton Santos (Rua Félicio Zamperlin, 200, Praia Azul).

Às 18h, começa o Arraiá de São João no CIEP Profª Oniva de Moura Brizola (Rua Ari Barroso, 105, Zanaga), com brincadeiras, churrasco, quentão e vinho quente, bingo, danças dos alunos e outras atrações.

“As escolas se organizaram para trazer cultura e diversão à comunidade escolar, por meio das apresentações do trabalho pedagógico desenvolvido com os alunos sobre as tradições brasileiras. Convidamos as famílias de Americana a conhecerem a riqueza desse trabalho durante as festas nas nossas escolas”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

