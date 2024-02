Volta às aulas: Maravilhas do Lar oferece materiais escolares com preços imperdíveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Está chegando aquele momento especial do ano: a volta às aulas! E se você ainda não garantiu os materiais escolares da criançada, a Maravilhas do Lar é uma ótima opção.

Com preços atrativos e uma diversidade incrível de opções, as lojas da rede oferecem mochilas, cadernos, estojos, conjunto de canetas e lápis, cola, giz de cera, lancheiras e muito mais. É possível encontrar materiais para todas as idades, com estampas coloridas e divertidas.

Outro diferencial da Maravilhas do Lar é a facilidade no pagamento. A Maravilhas do Lar oferece parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão da loja.

Aproveite e faça uma visita para conferir:

Avenida Afonso Pansan, 747 – Vila Bertine