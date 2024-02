Câmara abre concurso público para preenchimento de 13 vagas e formação de cadastro reserva

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana abre nesta sexta-feira (2) as inscrições para o concurso público 01/2024, para o preenchimento de treze vagas em cargos do quadro permanente de servidores e formação de cadastro reserva. A publicação do edital acontece nesta sexta-feira no Diário Oficial do legislativo e as inscrições podem ser feitas até o dia 04 de março, exclusivamente online. As provas acontecem no dia 28 de abril.

O processo seletivo possui vagas para candidatos com Ensino Fundamental completo (Auxiliar de Manutenção – 1 vaga e Motorista – Cadastro Reserva); Ensino Médio/Técnico completo (Assistente Técnico Audiovisual – 1 vaga, Oficial Legislativo – 4 vagas, Oficial de Informática – 1 vaga, Técnico de Áudio e Vídeo/TV Câmara – 1 vaga e Encarregado de Patrimônio e Manutenção – Cadastro Reserva); e Ensino Superior completo (Analista de Comunicação – 1 vaga, Controlador Interno – 1 vaga, Historiador – 1 vaga, Procurador Jurídico – 2 vagas e Contador – Cadastro Reserva). Todos os cargos possuem carga horária semanal de 40 horas. A relação completa de requisitos para preenchimento, atribuições dos cargos, salários base e benefícios está disponível no edital.

As inscrições podem ser feitas até o dia 04 de março no site da empresa responsável pela realização do processo seletivo – www.avancasp.org.br – com o pagamento da taxa sendo aceito até 05/03. A taxa de inscrição é de R$ 47 para os cargos de Ensino Fundamental, de R$ 62 para os de Ensino Médio/Técnico e de R$ 86 para Ensino Superior.

As provas serão aplicadas no dia 28 de abril, em dois períodos. A classificação final deverá ser divulgada até o dia 05 de junho. Para informações sobre conteúdo programático e acesso ao edital completo, bem como link para inscrição, acesse a página especial do concurso no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/paginas/concurso-publico