Cervejaria de Americana vai trocar doação de alimentos e agasalhos por chopp

A Kalango cervejaria de Americana realiza neste domingo(31), uma ação que trocará alimentos e agasalhos por chopp. Serão mil litros da bebida do tipo pilsen.

A cervejaria vai trocar agasalhos, cobertores ou 2kg de alimentos não perecíveis por 1 litro de chopp. Será permitida a troca de até 3 litros por veículo.

Os alimentos e agasalhos arrecadados na ação serão destinados para a ONG Amo Vida Nova, da Praia Azul.

Por conta da pandemia, as doações serão feitas no formato drive thru. Não será necessário sair do carro, mas é preciso levar uma garrafa pet limpa com tampa para receber a bebida.

A ação vai acontecer das 10h às 14h no TAP ROOM da Kalango, na rua das Tâmaras 21, Jd. São Paulo. Mais informações podem ser consultadas através da página da Kalango no Instagram, clique aqui.