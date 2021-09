Grupo de médicos constrói cômodo para menino fazer tratamento em casa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um grupo de médicos, residentes do Hospital PUC-Campinas, com apoio de familiares e amigos arrecadaram cerca de 12 mil reais para a construção de um cômodo para o pequeno Pietro Vinícius, 11 anos, para realizar a Diálise Peritonial em casa.

Paciente desde os 4 anos da Nefropediatria do Hospital PUC-Campinas, Pietro agora poderá ficar em casa e vir à consulta apenas uma vez por mês. Antes disso, ele ficava internado 4 dias por semana para realizar o tratamento.

A construção e adequação do cômodo finalizou no dia 16 de agosto e agora a mãe, a Sra Maisa Ramos Ferreira, foi capacitada pela equipe multiprofissional do Hospital para realizar o procedimento em casa. Moradora de Hortolância, a mãe não contem a alegria de poder estar em casa. “Poderei ficar mais próxima dos meus filhos, todos juntos”, destaca Maisa.

A felicidade de Pietro com a notícia também não foi diferente, o sorriso estampado no rosto, mesmo com a máscara, foi nítida.

“Em casa, o paciente tem como manter suas atividades diárias, bem como ficar próximo dos seus familiares, o que ajuda em seu bem-estar”, destaca a nefropediatra do Hospital PUC-Campinas que encabeçou a construção, Adriana Celi Motta Frascolla.

A médica ressalta que “fiquei sensibilizada com a situação por não ter meios de ter uma melhor qualidade de vida. Aí começamos a pensar em uma maneira de poder ajudar e ficamos muito felizes com o resultado”. “Eu acredito que o olhar mais carinhoso para as dificuldades ajuda a ter uma melhor resposta ao tratamento sempre, acredito na medicina mais humanizada”, completa.

Em meio a tantas dificuldades um pouquinho de cada um se tornou grande. As pessoas que tornaram isso possível junto com a médica foram: a residente da Nefropediatria Carolina Marques Lopes e a amiga Heloísa Pereira Palhares Mendes do condomínio terras do imperador da cidade de Americana.