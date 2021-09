Americana aplica 3.667 doses hoje e segue com vacinação contra covid-19 neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana aplicou, nesta sexta-feira (10), 3.667 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 863 pessoas com a primeira dose, 2.677 com a segunda dose e 127 pessoas com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, 793 adolescentes com 12 anos ou mais, um idoso, duas gestantes e 67 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 55 idosos, 266 pessoas portadoras de comorbidade, 29 gestantes, quatro profissionais de saúde, 31 pessoas portadoras de deficiência permanente, 172 profissionais da Educação, uma pessoa acamada e 2.119 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 127 idosos com 85 anos ou mais.

O total de doses aplicadas é de 293.273, sendo 183.485 da primeira dose, 103.394 da segunda, 6.067 de dose única e 327 da terceira dose.

Neste sábado (11), a vacinação prossegue com aplicações da segunda dose.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br

Receberão a segunda dose a população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.