DAE aciona antiga captação de água devido a pane elétrica

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou que na madrugada desta sexta-feira(10), foi necessário ativar a antiga captação de água em função de um problema de pane elétrica em um dos inversores de frequência que acionam as bombas de captação.

De acordo com o departamento, a troca para a captação de menor porte, aliada ao alto consumo durante os últimos dias com alta temperatura, incluindo as madrugadas, provocou problemas no abastecimento de algumas áreas do município. O DAE estima que nesta sexta houve intermitência e baixa pressão em 15% das casas do município nas partes mais altas dos bairros.

A autarquia e a empresa responsável pela obra da nova captação vêm trabalhando para solucionar o problema ocorrido e retomar a normalidade.

O DAE, que não vem sofrendo problemas com a falta de chuvas ocorridas no país em 2021, reforça a necessidade de a população fazer uso consciente da água, sobretudo nos dias mais quentes em que o consumo tende a aumentar.