Chico Sardelli reforça necessidade de viaduto sobre a SP-304 em reunião da RMC

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou na manhã desta terça-feira (21) da Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), realizada na PUC Campinas. Na ocasião, o prefeito apresentou a representantes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) demandas do município de Americana.

O diretor do DER I, de Campinas, Cleiton Luiz de Souza, e Hugo Koga, chefe de gabinete do superintendente do DER, Edson Karam, participaram do encontro entre prefeitos das cidades da RMC, que teve como uma das pautas a apresentação de investimentos do DER em estradas que ligam municípios da região.

Em sua fala, o prefeito Chico Sardelli destacou a necessidade de ser construído um viaduto entre o Jardim Terramérica e o Jardim Glória, sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), ligando a Avenida Castelhanos (Terramérica) à Rua Izolina Geminiani Rosa (Jardim Glória). Essa solicitação já foi protocolada pela Prefeitura de Americana no ano passado, e autorizada em abril pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER), mas ainda está em fase de elaboração de projeto.

Na reunião, Chico reforçou a necessidade dessa melhoria viária para o município. “Essa interligação vai ser muito boa para os bairros daquela região, desafogando o trânsito e trazendo mais praticidade aos motoristas, por isso fiz esse pedido aos representantes do DER, para que, assim que o projeto ficar pronto, que os próximos andamentos sejam céleres, para que essa obra aconteça o mais rápido possível”, disse o prefeito Chico Sardelli.