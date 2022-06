Após racha entre diretores e descontentamento com a atual gestão, ACIA elege novo presidente nesta quinta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após muito descontentamento com a atual presidência e um racha interno entre os diretores, a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) fará uma nova eleição para o comendo da entidade nesta quinta-feira(22).

O pleito contará com duas chapas: uma encabeçada pelo atual presidente Wagner Armbruster, que tem sido criticado por sua gestão e outra pelo atual vice-presidente, Marcelo Fernandes, nome forte internamente e diretor atuante da entidade.

De acordo com fontes ouvidas em anonimato pelo Portal de Americana, o descontentamento com a direção da entidade fez com que parte dos atuais diretores criassem a nova chapa para a eleição.

Há mais de 25 anos, a troca da diretoria ocorria por aclamação, ou seja, sempre havia um acordo interno entre os diretores para a indicação dos nomes da executiva. A última vez que duas chamas disputaram o comando da entidade foi em 1996.

A eleição será realizada no dia 23, das 14 às 20 horas, na sede da Acia. Todas as empresas associadas que tenham mais de 18 (dezoito) meses de filiação e estejam em dia com as mensalidades podem votar. No mesmo dia também haverá eleição para o Conselho Deliberativo para o sexênio 2022-2028.