Com patrimônio de mais de R$ 10 Milhões, Maria Giovana quer apoio voluntário para campanha

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A candidata a prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato, que declarou à Justiça Eleitoral possuir bens avaliados em mais de R$ 10 milhões, utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (9) para solicitar voluntários para sua campanha.

“Se você acredita em uma Americana mais justa, próspera e cheia de oportunidades, venha fazer parte do nosso time de voluntários”, escreveu a candidata do PDT.

Em 2020, Giovana disputou a prefeitura, mas foi derrotada pelo atual prefeito Chico Sardelli. Naquela ocasião, a candidata gastou R$ 1,1 milhão do ‘fundão” na campanha, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo mais de R$ 440 mil destinados a material de campanha e impulsionamento, e cerca de R$ 192 mil para despesas com pessoal.

Os bens declarados por Giovana incluem quotas de capital em empresas, totalizando R$ 10.056.000,00, além de um apartamento avaliado em R$ 245.000,00, dinheiro em conta corrente e em espécie que somam R$ 132.000,00.