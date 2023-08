Comediante Eros Prado faz apresentação gratuita neste sábado no Shopping ParkCity Sumaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Shopping ParkCity Sumaré lança a programação do Palco ParkCity para os meses de agosto e setembro com início no próximo sábado, dia 5. Nesta apresentação o empreendimento conta com um show de stand-up especial do comediante Eros Prado, criador do programa de TV Pagode da Ofensa, com início às 19h na Praça de Alimentação. O evento é gratuito.

Eros Prado já conquistou o público em todo o Brasil e surpreende com seu alto grau de carisma e improviso, com passagens de sucesso em programas como Pânico na Band e A Praça é Nossa, no qual ficou conhecido por seu personagem “O Inconveniente”.

“O projeto Palco ParkCity oferece atrações culturais gratuitas e diversificadas, reforçando o objetivo do empreendimento em proporcionar a melhor experiência para os clientes”, diz Gisele Alvares, do Departamento de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A agenda do Palco ParkCity já está confirmada para o dia 20 de agosto com a apresentação da peça de teatro infantil “O Rei das Selvas”, às 16h e segue em setembro com o show da cover oficial da Rainha dos Baixinhos, Cíntia Lopes, que apresenta o Xou da Xuxa no dia 09, às 19h. E no dia 24 de setembro, às 16h, haverá a apresentação da peça de teatro infantil “O Mistério da Wandinha em Nunca Mais”, personagem que está em alta entre a garotada.

“O projeto do Shopping ParkCity Sumaré proporciona momentos alegres e trazem leveza e entretenimento para toda a família com múltiplas manifestações artísticas que envolvem as crianças, jovens e adultos”, afirma Leila Dada, Coordenadora de Administração do Grupo AD Shopping.

Serviço

Agenda do Palco ParkCity no Shopping ParkCity Sumaré

Stand-up com o humorista Eros Prado

Data: 05 de agosto de 2023.

Local: Praça de Alimentação.

Horário: 19h.

Evento gratuito.