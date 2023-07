Condenado pela justiça, bolsonarista Felipe Corá posta retratação à Esther Moraes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (21), o vereador Felipe Corá, conhecido por sua filiação ao movimento bolsonarista, compartilhou uma retratação pública dirigida à vereadora Ester Moraes. Em suas declarações, o vereador reconheceu a gravidade de sua fala anterior e pediu desculpas sinceras.

O pedido de desculpas surge após o vereador ter sido condenado, no início do mês, a pagar uma indenização no valor de R$ 16 mil por danos morais causados à vereadora Esther Moraes durante uma sessão da câmara ocorrida em 16 de novembro de 2022. A sentença foi proferida pelo juiz Tales Novaes Francis Dicler, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara d’Oeste.

O episódio em questão envolveu o vereador Corá proferindo insultos à vereadora Esther Moraes, incluindo frases como “se recolha a sua insignificância”, “late mais” e “continue latindo”. Além disso, gestos com as mãos simulando um animal latindo foram feitos pelo vereador, atitudes que foram consideradas ofensivas e causadoras de danos morais à parlamentar.

A retratação do vereador permanecerá em suas redes sociais por um período mínimo de 30 dias consecutivos, sob pena de multa diária caso a determinação não seja cumprida. O objetivo dessa medida é proporcionar a devida reparação pública pelos danos causados à vereadora Ester Moraes em decorrência de suas declarações e gestos ofensivos durante a sessão da câmara.