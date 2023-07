Engajamento de usuários do Threads cai, aumentando urgência para novos recursos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O engajamento dos usuário no Threads continua a cair, após um aumento inicial no número de inscrições, colocando pressão na Meta para lançar novos recursos para o aplicativo. Pela segunda semana seguida, o número de usuários ativos diariamente declinou no Threads, caindo para 13 milhões, 70% abaixo do seu pico no dia 7 de julho, segundo estimativas da Sensor Tower, plataforma de inteligência de mercado.

O tempo médio que usuários passam no aplicativo também caiu para 4 minutos, ante 19 minutos registrado anteriormente. O tempo médio gasto pelos usuários do Android nos EUA caiu para cinco minutos, de um pico de 21 minutos no dia do lançamento, de acordo com a SimilarWeb, empresa de análise e dados digitais.

Já o número de usuários ativos diariamente no Twitter se manteve estável em cerca de 200 milhões, e com um tempo médio gasto de 30 minutos por dia, segundo o Sensor Tower.

Os executivos da Meta disseram que esperavam um eventual declínio depois que o aplicativo ganhou mais de 100 milhões de inscrições em uma semana de seu lançamento no início deste mês. Eles sinalizaram que não veem a queda como preocupante e disseram que estão trabalhando em recursos adicionais. A gigante visa aumentar o número de usuários e melhorar a experiência antes de tentar monetizar a plataforma. Fonte: Dow Jones Newswires.