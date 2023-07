O que é Threads? O que se sabe sobre o novo app da Meta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Meta, empresa responsável pelo Instagram e Facebook, surpreendeu o mercado ao anunciar o lançamento de seu mais novo aplicativo, o Threads. Descrito como um concorrente de peso para o Twitter, o Threads promete oferecer uma experiência única e inovadora aos usuários das redes sociais.

Diferentemente de suas plataformas irmãs, o Instagram e o Facebook, o Threads é apresentado como uma rede social descentralizada e independente. Com a proposta de trazer um ambiente mais focado na interação e compartilhamento de conteúdo, o app busca oferecer aos usuários uma experiência mais intimista e personalizada.

Uma das principais características do Threads é a possibilidade de compartilhar textos e importar listas de seguidores do Instagram. Essa funcionalidade permite aos usuários manterem seus seguidores mais próximos e atualizados sobre suas atividades, sem precisar recorrer a outras plataformas.

Além disso, o Threads conta com funções populares em outras redes sociais, como botões de curtir, comentar e repostar. Essas opções oferecem aos usuários a oportunidade de interagir com o conteúdo de seus amigos e personalidades favoritas, ampliando assim a experiência de conexão social.

O lançamento oficial do app para Android e iPhone (iOS) está previsto para a próxima quinta-feira, dia 06. Os usuários do sistema iOS já podem visualizar a ferramenta na App Store, onde ela está disponível para download antecipado.

Com o lançamento do Threads, a Meta busca diversificar ainda mais seu portfólio de produtos e conquistar um novo segmento de mercado.

Como funciona o Threads?

O Threads, o novo aplicativo lançado pela Meta, oferece aos usuários uma experiência semelhante ao Instagram, mas com recursos adicionais voltados para conversas e interações. Com uma integração perfeita com o Instagram, o Threads permite que os usuários façam login usando suas contas existentes e sincronizem seus contatos entre as duas redes sociais.

Uma das principais características do Threads é a possibilidade de criação de listas, o que facilita a organização dos amigos e seguidores dos usuários. Além disso, o aplicativo oferece a opção de escolher se uma postagem terá respostas abertas ao público ou restritas apenas aos seguidores, garantindo assim maior controle sobre a privacidade das interações.

As funcionalidades básicas de uma rede social estão todas presentes no Threads. Os usuários podem enviar fotos, vídeos, histórias e mensagens para seus contatos. Além disso, o aplicativo oferece a opção de curtir, comentar e repostar publicações, permitindo interações significativas com o conteúdo compartilhado pelos amigos e personalidades favoritas.

Uma característica interessante do Threads é que as conversas realizadas no aplicativo são salvas no Direct do Instagram. Isso significa que os usuários podem se comunicar com pessoas que não possuem o aplicativo, ampliando assim as possibilidades de interação e tornando a experiência mais inclusiva.

Quando o Threads vai ser lançado?

O aguardado lançamento do Threads está marcado para o dia 6 de julho, quando o aplicativo estará disponível para download tanto na App Store, para dispositivos iOS (iPhone), quanto na Play Store, para dispositivos Android. Com a chegada iminente do aplicativo, os usuários de ambas as plataformas poderão explorar e desfrutar de uma nova experiência de rede social, repleta de recursos inovadores e oportunidades de interação. A ansiedade em torno do lançamento cresce à medida que a data se aproxima, e muitos aguardam para experimentar o Threads e descobrir como essa nova plataforma irá impactar o cenário das redes sociais.

Como baixar o Threads

No seu celular, abra a loja de aplicativos correspondente ao seu sistema operacional: Play Store para Android ou App Store para iPhone. Use a barra de pesquisa na parte superior da tela e digite “Threads”. Na lista de aplicativos sugeridos, procure pelo ícone do Threads, identificado como um aplicativo da Meta. Toque no aplicativo Threads para acessar sua página. Em seguida, clique no botão “Instalar” ou “Baixar” para iniciar o download e instalação do aplicativo. Aguarde até que o aplicativo seja baixado e instalado no seu dispositivo. Após a conclusão, você poderá abrir o Threads e fazer login com sua conta do Instagram.

Lembre-se de que o download estará disponível a partir de 6 de julho, após as 11h da manhã. Certifique-se de ter uma conexão estável com a internet durante o processo de download e instalação.